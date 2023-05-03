Французский политик ответил на обвинения в связях с Москвой Экс-премьер Франции Фийон заявил, что «не брал ни цента» у Москвы

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Экс-премьер-министр Франции Франсуа Фийон, против которого в настоящее время проводится парламентское расследование по подозрению в связях с Россией, заявил, что «не брал ни цента» у Москвы. Об этом сообщает РИА Новости. Расследование в отношении экс-премьера начала партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».

По имеющейся информации, парламентская комиссия в течение нескольких недель проводит расследование о возможной причастности Фийона к «политическому, экономическому и финансовому вмешательству иностранных государств», в результате которого vогло меняться или быть скомпрометировано общественное мнение в отношении управленцев или политических партий страны.

В ходе своего выступления на заседании комиссии Фийон сообщил, что никогда не был «напрямую затронут вмешательством со стороны России». По его словам, он лишь однажды посетил собрания советов директоров компаний «Сибур» и «Зарубежнефть», после чего покинул их составы.

Сама идея того, что, раз я был премьер-министром, я более не имею права на иную профессиональную деятельность, неприемлема. За всю мою политическую карьеру я не брал ни цента российских денег, — подчеркнул Фийон.

Он также отметил, что за 36 лет политической деятельности не понаслышке знаком с иностранным вмешательством. По словам Фийона, в течение пяти лет его и бывшего президента Франции Николя Саркози прослушивало американское Агентство национальной безопасности (АНБ). Также политик упомянул шпионаж со стороны Китая и вмешательство, исходящее от Турции, Марокко и Алжира.

Франсуа Фийон являлся премьер-министром Франции во времена президентства Саркози. 25 февраля 2022 года он сообщил о выходе из состава совета директоров российских компаний «Сибур» и «Зарубежнефть» по причине начала СВО на Украине. В первой компании Фийон являлся независимым директором, во второй — членом совета директоров.