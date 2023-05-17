Саркози получил год тюрьмы по делу о прослушке

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Николя Саркози

Апелляционный суд Парижа приговорил экс-президента Франции Николя Саркози к одному году реального лишения свободы и двум годам условно по делу о торговле влиянием, сообщает AFP в Twitter. 68-летний Саркози, который находился на посту главы французского государства в период с 2007 по 2012 год, все обвинения отрицает. Его адвокат Тьерри Эрзог и бывший судья Жильбер Азибер получили аналогичные сроки.

Телеканал BFMTV в свою очередь сообщает, что Саркози вместо года в тюрьме может отбывать срок с электронным браслетом у себя дома.

Следствию удалось доказать, что бывший глава Франции через своего адвоката в 2014 году обещал помочь сотруднику Кассационного суда в получении должности в Монако в обмен на информацию о ходе расследования дела о незаконном финансировании своей предвыборной кампании со стороны французского дома L’Oreal.

В рамках расследования сотрудники следственных органов Франции в сентябре 2013 года начали прослушивать телефонные разговоры экс-главы Франции. В начале 2014 года выяснилось, что политик общался со своим адвокатом Эрзогом по мобильным телефонам, зарегистрированным под иными именами. Суд установил наличие коррупционных договоренностей между Саркози, Эрзогом и Азибером.

Ранее партия экс-кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен «Национальное объединение» начала расследование в отношении экс-премьера страны Франсуа Фийона. Политика, который занимал пост главы правительства во время президентства Саркози, подозревают в связях с Россией.