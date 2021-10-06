Жизненно важно: Саакашвили призвал Гордона постоянно напоминать всем о нём
Анна Акимова
Анна Акимова
10:02, 06 октября 2021
Михаил СаакашвилиФото: Evgen Kotenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится в тюрьме города Рустави, написал письмо украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В послании политик указал на важность постоянного упоминания о ситуации с его задержанием, передаёт «Страна.ua».
Сейчас, когда я нахожусь на бессрочной голодовке, которую ни при каких условиях не намерен прекращать, пока я в тюрьме, постоянное напоминание про мою ситуацию и несправедливость жизненно важны, — подчеркнул Саакашвили.
Бывший президент Грузии также поздравил супругу Гордона Алесю Бацман с прошедшим днём рождения и поблагодарил семью журналиста за поддержку. Фото письма Гордону переслала спутница Саакашвили, депутат Верховной рады Елизавета Ясько.
Ранее политик отправил письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. В послании он назвал себя «личным узником Путина» и выразил поддержку политике Зеленского «по защите Украины, всего региона и всех узников империи».
Михаила Саакашвили арестовали 1 октября, после его въезда на территорию Грузии. Экс-президент покинул страну в 2013 году, в Грузии на него заведено несколько уголовных дел. Рассмотрение одного из производств назначено на 10 ноября.
В тюрьме Саакашвили объявил голодовку. Он заявил, что закончит её лишь после освобождения. Политик также отказался принимать медицинскую помощь в случае ухудшения состояния здоровья.