Жизненно важно: Саакашвили призвал Гордона постоянно напоминать всем о нём

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится в тюрьме города Рустави, написал письмо украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В послании политик указал на важность постоянного упоминания о ситуации с его задержанием, передаёт «Страна.ua».

Сейчас, когда я нахожусь на бессрочной голодовке, которую ни при каких условиях не намерен прекращать, пока я в тюрьме, постоянное напоминание про мою ситуацию и несправедливость жизненно важны, — подчеркнул Саакашвили.

Бывший президент Грузии также поздравил супругу Гордона Алесю Бацман с прошедшим днём рождения и поблагодарил семью журналиста за поддержку. Фото письма Гордону переслала спутница Саакашвили, депутат Верховной рады Елизавета Ясько.

Ранее политик отправил письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. В послании он назвал себя «личным узником Путина» и выразил поддержку политике Зеленского «по защите Украины, всего региона и всех узников империи».

Михаила Саакашвили арестовали 1 октября, после его въезда на территорию Грузии. Экс-президент покинул страну в 2013 году, в Грузии на него заведено несколько уголовных дел. Рассмотрение одного из производств назначено на 10 ноября.

В тюрьме Саакашвили объявил голодовку. Он заявил, что закончит её лишь после освобождения. Политик также отказался принимать медицинскую помощь в случае ухудшения состояния здоровья.