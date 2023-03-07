Россию впервые за 20 лет не пригласили на форум CERAWeek Генконсул Захаров: Россию впервые официально не пригласили на конференцию CERAWeek в Хьюстоне

Фото: Yi-Chin Lee/XinHua/Global Look Press

Международная энергетическая конференция CERAWeek

Россию впервые за 20 с лишним лет не пригласили на энергетическую конференцию CERAWeek в Техасе, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров. Дипломат рассказал, что организаторы отменили регистрацию российских делегатов в самый последний момент. По словам Захарова, ему специально перезвонили, чтобы довести до сведения нежелательность участия России в мероприятии.

Увы, мы не участвуем в текущем году — впервые за больше чем 20 лет. <...> Более того, ясно дали понять, что присутствие российских делегатов на форуме нежелательно. Не поленились даже перезвонить, чтобы убедиться, правильно ли я понимаю ситуацию, — сообщил генконсул РФ.

Он задался вопросом, как можно обсуждать проблемы мировой энергетики в отсутствии одного из лидеров рынка.

Организаторы CERAWeek публично пока никак не комментировали неучастие российских представителей, отметил Захаров. Генконсул напомнил, что в разные годы на форуме проходили выступления руководителей таких российских компаний, как «Газпром», «Лукойл» и «Роснефть».

Ранее на открытии конференции выступил спецпредставитель США по климату Джон Керри. В своей речи он заявил, что санкции против России имеют свою «цену», которую придется заплатить.