США признали, что санкции против России будут «иметь цену»

Вводимые санкции в отношении России будут иметь свою «цену», однако её необходимо заплатить, заявил спецпредставитель США по климату Джон Керри во время церемонии открытия международной энергетической конференции CERAWeek. По словам Керри, об этом свидетельствует рост цен на рынке энергоносителей, пишет ПРАЙМ.

На мой взгляд, ясно, что мы должны делать именно то, что сейчас делает президент [Джо] Байден и наши союзники — противостоять. У этого может быть цена, и мы видим, что рынок энергетики сейчас переживает турбулентность, — сообщил спецпредставитель.

Кроме того, чиновник выразил уверенность в том, что кризис вокруг Украины не станет препятствием для перехода на альтернативные энергетические источники со стороны многих стран. Однако он признал, что голубое топливо остаётся неотделимой частью этого процесса.

Газ будет ключевым компонентом в данном переходе, — заверил Керри.

Сегодня днём на ключевом газовом хабе Европы был обновлён исторический ценовой рекорд — $3892 за одну тысячу кубических метров топлива.

За несколько часов работы биржи исторический максимум обновлён несколько раз: на момент начала торгов апрельские фьючерсы продавались за $2366,8 за тысячу кубометров, однако в течение нескольких часов цена преодолела отметку в $3800.

При этом после достижения пиковой отметки последовало не менее резкое падение котировок: цена на апрельские фьючерсы обвалилась за час на $1000.