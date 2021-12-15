Россию в Харькове назвали «жирной коровой», помогавшей Украине богатеть

Харьковский националист Александр Ярмоленко заявил, что Россия была для Украины «жирной коровой», благодаря которой страна богатела. По его словам, затем Россия «сошла с ума», сообщает итальянская газета La Repubblica.

Россия для нас всегда была неким подобием жирной коровы, благодаря которой мы разбогатели, — отметил Ярмоленко.

По его мнению, в итоге Россия «сошла с ума», когда «разрешила провозгласить независимые Донецкую и Луганские республики».

На фоне противостояния в Донбассе отношения России и Украины ухудшились. В Киеве много раз обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны, однако российская сторона такие обвинения отвергает.

Ранее стало известно, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак и помощник госсекретаря США Карен Донфрид договорились продолжить контакты по урегулированию ситуации в Донбассе. Это будет происходить с учётом позиции США о предоставлении Донбассу особого статуса. Встреча Козака и Донфрид прошла в Москве 15 декабря и продлилась два часа.