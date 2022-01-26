«Россия своих не бросает»: в Крыму поддержали поставку оружия в ДНР и ЛНР

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что поддерживает партию «Единая Россия», которая попросила руководство страны отправить народным республикам Донбасса оружие. Об этом Аксёнов написал в своём Telegram-канале.

Полностью поддерживаю инициативу партии «Единая Россия» о необходимости поставок вооружений ДНР и ЛНР. Надо защитить народ Донбасса и остановить агрессию киевского режима, который Запад пичкает оружием и подталкивает к безумным действиям. Россия своих не бросает, — написал глава Крыма.

Речь идёт о заявлении секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, который считает, что Москва должна оказать необходимую помощь самопровозглашённым республикам в виде поставок отдельных видов вооружений. Это необходимо для повышения обороноспособности республик и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии.

Турчака поддержал глава думской фракции общеcтвенной организации Владимир Васильев, который заявил, что сценарий на Украине похож на возврат к нацизму и бандерoвщине. Поэтому членов партии очень беспокоит вопрос защиты жизней росcийских граждан и cоотечественников, проживающих на территории ЛНР и ДНР.

Ранее замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что ситуация, когда одну из сторон конфликта в Донбассе можно вооружать, а другую нет, является военным удушением. Также это противоречит Минским соглашениям, отметил представитель России после встречи советников лидеров «нормандской четвёрки» в Париже.