Африканское командование ВС США (AFRICOM) 26 мая прямо обвинило Россию в размещении боевых самолётов в Ливии. Как заявили американские военные, Москва недавно развернула истребители в североафриканской стране для поддержки российских частных военных подрядчиков (ЧВК), спонсируемых местными силами (Бенгази).

Российские истребители прибыли в Ливию с авиабазы ​​в РФ, после транзита через Сирию — Хмеймим, где, по оценкам, они были перекрашены для маскировки их российского происхождения.