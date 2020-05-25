Российские наёмники остаются на двух базах в Ливии

Отведённые от Триполи российские наёмники продолжают находиться в Ливии, несмотря на сообщения об их эвакуации с базы в городе Бени-Валид, сообщил NEWS.ru источник, близкий к российской переговорной группе.
Россияне продолжают находиться на подконтрольных командующему Ливийской национальной армией Халифе Хафтару объектах — в районе Бени-Валид и авиабазы Эль-Джуфра, куда была вывезена военная техника, отметил собеседник портала.
Взлётно-посадочная полоса на объекте Бени-Валид расширяется, а в Эль-Джуфре ранее был замечен истребитель МиГ-29 — такие самолёты, как известно, в Ливию не поставлялись. Поэтому вряд ли стоит говорить, что участие так называемой ЧВК Вагнера в ливийском конфликте закончилось, — сказал источник, добавив, что в последнее время Египет перебросил на базу Эль-Джуфра «других иностранных наёмников».
Министр внутренних дел ПНС Ливии Фатхи Башага заявил, что Россия перебросила на север Африки с авиабазы Хмеймим в Сирии не менее восьми военных самолётов, писал NEWS.ru. По словам Башаги, их сопровождали два многоцелевых истребителя Су-35 ВКС РФ.
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