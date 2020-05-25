Российские наёмники остаются на двух базах в Ливии

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Заявления экс-министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), сделанные в СМИ, могут быть приобщены прокуратурой Нидерландов к делу о катастрофе Boeing в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк.

Интервью могут быть добавлены в дело, которое очень большое и содержит самые разнообразные документы. Однако пока не ясно, будут ли определённые интервью Гиркина использованы в качестве [подтверждающих] доказательств, — рассказала...