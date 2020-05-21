Глава МВД Ливии сообщил о переброске Россией военных самолётов для Хафтара

Россия перебросила на восток Ливии с авиабазы Хмеймим в Сирии не менее восьми военных самолётов. Это было сделано с целью поддержки сил под руководством самопровозглашённого фельдмаршала Халифы Хафтара, заявил министр внутренних дел признанного ООН правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага.
В разговоре с Bloomberg Башага
Пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой пригрозил применением силы против сторонников Хафтара в случае малейшей угрозы ущерба интересам Анкары в Ливии, писал NEWS.ru.
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