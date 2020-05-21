Глава МВД Ливии сообщил о переброске Россией военных самолётов для Хафтара

https://static.news.ru/photo/9728dc04-9b5a-11ea-a172-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия перебросила на восток Ливии с авиабазы Хмеймим в Сирии не менее восьми военных самолётов. Это было сделано с целью поддержки сил под руководством самопровозглашённого фельдмаршала Халифы Хафтара, заявил министр внутренних дел признанного ООН правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага.

В разговоре с Bloomberg Башага уточнил , что власти получили информацию о переброске на север Африки по меньшей мере шести истребителей МиГ-29 и двух бомбардировщиков Су-24. Их сопровождали два многоцелевых истребителя Су-35 ВВС РФ. Стали ли самолёты пополнением флота Хафтара или вернулись с ремонтных работ, не уточняется.

Пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой пригрозил применением силы против сторонников Хафтара в случае малейшей угрозы ущерба интересам Анкары в Ливии, писал NEWS.ru.