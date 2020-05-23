Администрация американского лидера Дональда Трампа может провести ревизию своей позиции по Ливии. На такой вывод наталкивают последние контакты Белого дома по ситуации в бывшей Джамахирии. После того как госсекретарь Майкл Помпео провёл беседу с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем, Трамп вышел на связь с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом — важным союзником ПНС. Командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара считают близким к поражению, однако находящаяся в его руках боевая техника по-прежнему вызывает опасения в Триполи.

В разговоре с Эрдоганом американский лидер указал на необходимость скорейшей деэскалации вооружённого конфликта в Ливии. Как сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, «президент Трамп вновь выразил обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации вокруг иностранного вмешательства в Ливию». Этому предшествовали переговоры Помпео с Сараджем. Как сообщила глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, шеф американской дипломатии хотел «подчеркнуть недовольство США тем фактом, что ввоз оружия и боеприпасов в эту страну не прекращается». Участники разговора, тем не менее, отметили «важность немедленного прекращения военных действий». Звонок не мог не привлечь внимания экспертов: подобный контакт с одной из сторон конфликта в ряде обстоятельств считается жестом одобрения. Так было с прошлогодней беседой между главой США и Хафтаром.

До недавнего времени администрацию Трампа подозревали в лояльности к самоназванному фельдмаршалу, который обладает безусловной поддержкой Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), Египта и Саудовской Аравии. По крайней мере на позицию Белого дома по этому поводу мог оказывать влияние экс-помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон. Это подозрение было подкреплено работой лоббистов: год назад сторонники ЛНА обратились к вашингтонской компании Linden Strategies с целью добиться признания Хафтара в США. Однако отставка Болтона и попытка РФ и Турции найти камерный формат ливийского урегулирования вытеснили и без того волатильную американскую политику на периферию. Администрации Трампа было гораздо проще отдать ливийское направление на откуп своим рассорившимся ближневосточным партнёрам, которые выясняют отношения вопреки наложенному ООН эмбарго на поставки оружия в Ливию.

Amru Salahuddien/Global Look Press

Несмотря на то что за последнее время Хафтар потерял достаточно большой отрезок территории, позволявший ему организовывать атаки на Триполи, у него остаются военные ресурсы. Представители ПНС заявили об обнаружении у самопровозглашённого фельдмаршала как минимум восьми самолётов российского производства. Так, министр внутренних дел триполийского кабмина Фатхи Башага выразил уверенность, что российское командование перебросило со своей авиабазы Хмеймим шесть истребителей МиГ-29 и два бомбардировщика Су-24. Издание Military Watch допускает , что самолёты российского производства, но приобретённые в Белоруссии могли быть доставлены на территорию бывшей Джамахирии через Сирию, Судан и Египет. Кроме того, по его оценкам, инициатором отправки подкрепления Хафтару могли стать Эмираты. Так или иначе, но эксперты прогнозируют серьёзную эскалацию конфликта в том случае, если эта авиация будет применена ЛНА. Командование ВВС ЛНА уже предупреждало о планах приступить к масштабной воздушной операции против сил Триполи.