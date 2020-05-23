Администрация американского лидера Дональда Трампа может провести ревизию своей позиции по Ливии. На такой вывод наталкивают последние контакты Белого дома по ситуации в бывшей Джамахирии. После того как госсекретарь Майкл Помпео провёл беседу с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем, Трамп вышел на связь с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом — важным союзником ПНС. Командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара считают близким к поражению, однако находящаяся в его руках боевая техника по-прежнему вызывает опасения в Триполи.
В разговоре с Эрдоганом американский лидер указал на необходимость скорейшей деэскалации вооружённого конфликта в Ливии. Как сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, «президент Трамп вновь выразил обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации вокруг иностранного вмешательства в Ливию». Этому предшествовали переговоры Помпео с Сараджем. Как сообщила глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, шеф американской дипломатии хотел «подчеркнуть недовольство США тем фактом, что ввоз оружия и боеприпасов в эту страну не прекращается». Участники разговора, тем не менее, отметили «важность немедленного прекращения военных действий». Звонок не мог не привлечь внимания экспертов: подобный контакт с одной из сторон конфликта в ряде обстоятельств считается жестом одобрения. Так было с прошлогодней
До недавнего времени администрацию Трампа подозревали в лояльности к самоназванному фельдмаршалу, который обладает безусловной поддержкой Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), Египта и Саудовской Аравии. По крайней мере на позицию Белого дома по этому поводу мог оказывать влияние экс-помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон. Это подозрение было подкреплено работой лоббистов: год назад сторонники ЛНА
Несмотря на то что за последнее время Хафтар потерял достаточно большой отрезок территории, позволявший ему организовывать атаки на Триполи, у него остаются военные ресурсы. Представители ПНС заявили об обнаружении у самопровозглашённого фельдмаршала как минимум восьми самолётов российского производства. Так, министр внутренних дел триполийского кабмина Фатхи Башага
Гипотеза о том, что Россия склонна продолжать поддержку Хафтара, сейчас встречает скепсис. Эксперты
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