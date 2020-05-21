Курдская администрация на северо-востоке Сирии опасается раскола в регионе из-за политики российских военнослужащих. Причиной тому служат сообщения о предполагаемом наборе рекрутов для войны в Ливии в некоторых провинциях, которые граничат с зоной ответственности Демократических сил Сирии (ДСС) — многонационального альянса с курдской доминантой. Российскую армию обвиняют в организации рекрутинга и перевозках. И это не единственная претензия, которую предъявляют Москве в связи с ливийским конфликтом.
О том, что поведение российского командования на северо-востоке Сирии вызывает опасения,
О предполагаемых действиях россиян на северо-востоке
В разговоре с NEWS.ru исследователь курдов, автор книги «Курды Северной Сирии» Владимир ван Вильгенбург отметил, что подобный рекрутинг может быть организован исключительно в районах, которые находятся под контролем сирийской правительственной армии.
Фактически именно Турция изначально стала набирать наёмников для борьбы в Ливии за интересы поддерживаемого ООН правительства, а позже Россия приступила к набору бойцов для поддержки Хафтара. Но бойцы набираются не в тех местах, которые контролируются ДСС.
Источники арабских СМИ указывают на совершено разные районы Сирии, где берут бойцов для терпящего поражение за поражением Хафтара. Так, это предположительно происходит в проправительственной части Камышлы, на юге Сирии, в Хомсе и Латакии. Мужчин и молодых людей, если верить этим сообщениям, привлекают заманчивым жалованьем — от $500 до $2 тысяч. Причём соответствующие предложения поступают и бывшим боевикам оппозиционных группировок на юге страны, которые сложили оружие после формального примирения с официальным Дамаском. У арабских наблюдателей есть
Источники NEWS.ru отмечают, что помимо частных перевозок с сирийских аэродромов в Ливии не раз были замечены прямые рейсы с Хмеймима в Бенгази с группами молодых людей. Собеседники портала дают разную информацию насчёт сборного пункта сирийцев на российской базе, однако сходятся в том, что ряд арабских источников приводят некорректную информацию по поводу массовой вербовки в пригороде Дамаска — Думе, но указывают на рекрутинг среди сирийцев в Дейр эз-Зоре из числа формирований Национальных сил обороны (NDF), которые действуют в этом районе не только автономно от Ирана, но и от армии Асада. Этот процесс однозначно курируется не одной разведслужбой, поскольку процесс переброски бывших боевиков радикальных формирований и оппозиции нельзя не контролировать, говорит источник NEWS.ru, близкий к сирийским вооружённым формированиям.
Впрочем, комплекс всех сообщений создаёт обвинительную базу против российских стратегов. Официально Москва отвергает свою причастность к поддержке Хафтара. Однако вопрос о её роли поднимает не только национальность наёмников, сражающихся на стороне ЛНА, но и вооружения. Так, в районе Аль-Вашка нашли уничтоженный комплекс противовоздушной обороны «Панцирь». Оценивая внешний вид техники, в экспертной среде
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