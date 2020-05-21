Курдская администрация на северо-востоке Сирии опасается раскола в регионе из-за политики российских военнослужащих. Причиной тому служат сообщения о предполагаемом наборе рекрутов для войны в Ливии в некоторых провинциях, которые граничат с зоной ответственности Демократических сил Сирии (ДСС) — многонационального альянса с курдской доминантой. Российскую армию обвиняют в организации рекрутинга и перевозках. И это не единственная претензия, которую предъявляют Москве в связи с ливийским конфликтом.

О том, что поведение российского командования на северо-востоке Сирии вызывает опасения, заявила сопредседательница Ассамблеи демократической Сирии Амина Омар. По её словам, власти провели несколько встреч с местными старейшинами, чтобы обсудить значение племён «на нынешнем этапе, когда существуют планы по рекрутингу» населения для отправки в Ливию. Эти встречи, которые устраивает курдская администрация, проходят для того, чтобы сплотить племена и предупредить их о последствиях взаимодействия с иностранцами. Амина Омар во время одной из бесед выразила уверенность, что Турция и Россия вносят разногласия в отношения между народами северо-востока Сирии, отправляя их представителей в Ливию для участия в боевых действиях. Она добавила, что курдская администрация сейчас работает над тем, чтобы воспрепятствовать зарубежным игрокам вести подобные действия.

О предполагаемых действиях россиян на северо-востоке первым сообщил сирийский телеканал Deir Ezzor 24, который уточнил, что российские военнослужащие якобы завербовали для отправки в Ливию 35 человек из провинции Дейр эз-Зор. По словам его источников, российские войска обещают ежемесячную зарплату в $2 тысячи для новобранцев, что выглядит как существенный финансовый стимул укрепить ряды сторонников главы командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара. В материале телеканала речь шла о наборе в городе Меядин.

Carol Guzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В разговоре с NEWS.ru исследователь курдов, автор книги «Курды Северной Сирии» Владимир ван Вильгенбург отметил, что подобный рекрутинг может быть организован исключительно в районах, которые находятся под контролем сирийской правительственной армии.

Фактически именно Турция изначально стала набирать наёмников для борьбы в Ливии за интересы поддерживаемого ООН правительства, а позже Россия приступила к набору бойцов для поддержки Хафтара. Но бойцы набираются не в тех местах, которые контролируются ДСС. Владимир ван Вильгенбург исследователь курдов, автор книги «Курды Северной Сирии» исследователь курдов, автор книги «Курды Северной Сирии»

Источники арабских СМИ указывают на совершено разные районы Сирии, где берут бойцов для терпящего поражение за поражением Хафтара. Так, это предположительно происходит в проправительственной части Камышлы, на юге Сирии, в Хомсе и Латакии. Мужчин и молодых людей, если верить этим сообщениям, привлекают заманчивым жалованьем — от $500 до $2 тысяч. Причём соответствующие предложения поступают и бывшим боевикам оппозиционных группировок на юге страны, которые сложили оружие после формального примирения с официальным Дамаском. У арабских наблюдателей есть подозрение , что новобранцы прибывают на территорию российской военной базы Хмеймим для транспортировки на север Африки.

Марина Лысцева/ТАСС

Источники NEWS.ru отмечают, что помимо частных перевозок с сирийских аэродромов в Ливии не раз были замечены прямые рейсы с Хмеймима в Бенгази с группами молодых людей. Собеседники портала дают разную информацию насчёт сборного пункта сирийцев на российской базе, однако сходятся в том, что ряд арабских источников приводят некорректную информацию по поводу массовой вербовки в пригороде Дамаска — Думе, но указывают на рекрутинг среди сирийцев в Дейр эз-Зоре из числа формирований Национальных сил обороны (NDF), которые действуют в этом районе не только автономно от Ирана, но и от армии Асада. Этот процесс однозначно курируется не одной разведслужбой, поскольку процесс переброски бывших боевиков радикальных формирований и оппозиции нельзя не контролировать, говорит источник NEWS.ru, близкий к сирийским вооружённым формированиям.