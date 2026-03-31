Россия отказалась поставлять нефть странам, поддерживающим потолок цен

Россия заявила, что не будет поставлять нефть в страны, поддержавшие ценовой потолок, сообщил «Известиям» репортер ВГТРК Андрей Руденко. Это решение касается всех государств, согласившихся на антирыночные ограничения.

Он отметил, что сейчас ситуация на энергетических рынках нестабильна, наблюдается рост стоимости энергоресурсов и нехватка нефти. Он добавил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые поддерживают антирыночный потолок и нарушают цепочки поставок.

Дипломат уточнил, что вопрос закупок российской нефти обсуждается с другими странами, включая Таиланд. При этом любые поставки государствам, согласным на ценовой потолок, осуществляться не будут.

Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявил, что Россия пересматривает цепочки поставок энергоресурсов из-за кризиса на Ближнем Востоке и будет в первую очередь поставлять их странам-соседям. Поставщики будут пересматривать и другую логистику нефтепродуктов.

До этого главный экономист компании BP Гарет Рэмзи назвал энергетический кризис на Ближнем Востоке тяжелейшим вызовом в истории рынка топлива. Он отметил, что участники нефтяного рынка никогда прежде не сталкивались с перебоями поставок такого масштаба.

