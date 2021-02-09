Россия отказалась обсуждать с ОБСЕ свою военную доктрину

https://static.news.ru/photo/b9ceb7b8-6aeb-11eb-ad18-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia via globallookpress.com/Global Look Press

Российское Министерство обороны отказалось от участия в семинаре Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по военным доктринам. Такое произошло впервые за 30 лет, сообщил глава делегации РФ на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов.

Мероприятие проходит раз в пять лет. В этом году его проводят в видеоформате 9–10 февраля.

Организатором семинара является председатель форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. На данный момент это США. Вашингтон отправил Москве приглашение, но получил отказ.

В связи с той обстановкой, которая имеется в данный момент на границах России с проведением учений, полётами разведывательных самолётов Минобороны России считает нецелесообразным участвовать в этом семинаре, — цитирует Гаврилова РИА Новости.

Он подчеркнул, что от России участвует делегация на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями. Её представители выступят в заключительных ремарках с заявлением по военным доктринам.

На семинаре же предусмотрено участие на уровне Генштаба. Однако в условиях, когда расширение НАТО трактуется как сдерживание России, было решено воздержаться, пояснил представитель российского оборонного ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что Белоруссия на семинаре призвала ОБСЕ проводить политику «сдерживания» по размещению иностранных войск. Минск заверил европейских партнёров, что в основе политики республики — миролюбие и многовекторность.