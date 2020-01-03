Около трёх тысяч человек включены в центральную базу Интерпола с так называемым «красным углом» за преступления, совершённые в России. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел России.
Красная пометка обозначает особо опасных преступников. В общей сложности в Интерполе существует восемь цветовых обозначений разыскиваемых лиц,
В случае их поимки в одной из стран, имеющих соглашение с международной полицией, они должны быть экстрадированы в ту страну, откуда пришёл запрос. В данном случае — в Россию.
Ранее, как писал NEWS.ru, Интерпол начал искать экс-главу Nissan Карлоса Гона. Соответствующее уведомление получило Министерство юстиции Ливана, где сейчас находится подозреваемый. Он покинул Японию, где его обвиняют в мошенничестве, на частном самолёте и 8 января пообещал дать разоблачительную пресс-конференцию.
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