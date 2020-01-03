https://static.news.ru/photo/04ee8550-2f99-11ea-994a-fa163e074e61_660.jpg Фото: INTERPOL HQ/facebook.com

Около трёх тысяч человек включены в центральную базу Интерпола с так называемым «красным углом» за преступления, совершённые в России. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел России.

Красная пометка обозначает особо опасных преступников. В общей сложности в Интерполе существует восемь цветовых обозначений разыскиваемых лиц, передаёт ТАСС. Только в 2019 году в систему было добавлено 419 преступников с «красным углом».

В случае их поимки в одной из стран, имеющих соглашение с международной полицией, они должны быть экстрадированы в ту страну, откуда пришёл запрос. В данном случае — в Россию.

Ранее, как писал NEWS.ru, Интерпол начал искать экс-главу Nissan Карлоса Гона. Соответствующее уведомление получило Министерство юстиции Ливана, где сейчас находится подозреваемый. Он покинул Японию, где его обвиняют в мошенничестве, на частном самолёте и 8 января пообещал дать разоблачительную пресс-конференцию.