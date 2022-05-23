Россия и Турция продолжили переговоры о замене покидающих РФ брендов

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Российские владельцы торговых центров планируют заместить ушедшие с рынка РФ иностранные бренды турецкими аналогами, пишет Hürriyet. Ссылаясь на важность торговых отношений между Турцией и Россией, власти обеих стран заявили, что диалог об импортозамещении перешел в «новую фазу». В издании отметили, что российские владельцы торговых центров рассчитывают получить «немало денег» после продажи товаров турецких брендов.

Переговоры между турецкими брендами и российскими инвесторами торговых центров, которые ускорились в последние месяцы, стали важной темой для делегаций обеих стран. Российские официальные лица подчеркнули важность торговли между Турцией и Россией, охарактеризовав торговые отношения как переход на «новый этап», — сказано в сообщении.

Журналисты газеты отметили, что в диалоге по импортозамещению между Россией и Турцией участвует президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко. Он считает, что после ухода зарубежных брендов в торговых центрах по всей России освободится площадь, равная 420 футбольным полям, которую смогут занять турецкие марки.

Мы прогнозируем, что этой осенью площадь в 3 млн квадратных метров в торговом секторе, равная 420 футбольным полям, окажется вакантной по всей России. Для турецких брендов, которых еще нет в России, мы предоставим лучшие торговые центры, начиная с Москвы. Мы ведем переговоры, чтобы турецкие компании оставались в России надолго и делали выгодные инвестиции. Российские потребители очень тепло принимают турецкие бренды, — заявил Москаленко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласился с мнением сенатора Андрея Клишаса, что программа импортозамещения провалилась. По его словам, невыполненные планы, конечно, есть, однако стоит принять во внимание, что российская экономика существует не в идеальных, а в агрессивных условиях.