«Ведётся работа»: в Кремле опровергли провал импортозамещения В Кремле не согласились со словами Клишаса о провале импортозамещения

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

В Кремле не согласны с мнением сенатора Андрея Клишаса, что программа импортозамещения провалилась, в этом отношении ведётся напряжённая работа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, невыполненные планы, конечно, есть, однако стоит принять во внимание, что российская экономика существует не в идеальных, а в агрессивных условиях.

Но, несмотря на это, всё равно ведётся напряжённая работа, и не признавать это нельзя. Хотя и, конечно, нельзя почивать на лаврах, потому что много предстоит сделать, и сделать не в обычном, а в авральном режиме с учётом тех условий, в которых мы существуем, — сказал Песков.

Ранее сенатор Клишас в своём Telegram-канале написал, что программа импортозамещения в России полностью провалилась. По его мнению, это заметно по товарам народного потребления и в других сферах. До этого похожим образом высказался глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По его словам, программа импортозамещения «в значительной степени провалена», некоторые руководители не хотят добиваться экономической независимости России, а стремятся пересадить промышленность и экономику страны на «китайскую иглу».

Экономист Никита Масленников в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что эмоциональное высказывание Клишаса про провал программы импортозамещения в России, возможно, связано с новостью о том, что российские переработчики текстиля лишились 85% сырья. По его мнению, говорить о полных неудачах импортозамещения не стоит. В частности, эксперт указал, что Россия существенно продвинулась по продовольственным товарам.