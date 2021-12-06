Россия и Индия подтвердили приверженность стратегическому партнёрству

Россия и Индия подтвердили приверженность особо привилегированному стратегическому партнёрству. Отношения между странами остаются опорой стабильности в мире. Москва и Дели осуждают терроризм во всех его проявлениях, говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам XXI российско-индийского саммита «Россия — Индия: партнёрство во имя мира, прогресса и процветания», размещённом на сайте Кремля.

Стороны подтвердили свою приверженность особо привилегированному стратегическому партнерству и подчеркнули, что эти важные отношения между Россией и Индией как крупными державами с общей ответственностью продолжают оставаться опорой глобального мира и стабильности, — отмечается в заявлении.

Стороны призвали международное сообщество интенсифицировать шаги по противодействию терроризму.

Путин также поблагодарил Моди за любезное гостеприимство, оказанное ему и российской делегации в Нью-Дели. Он пригласил главу индийского правительства посетить Россию в следующем году для участия в XXII ежегодном российско-индийском саммите.

Ранее российский лидер заявил на переговорах с Моди, что Москва намерена и дальше взаимодействовать с Индией в сфере военно-технического сотрудничества, в том числе проводить совместные учения.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российско-индийские отношения носят характер привилегированного стратегического партнёрства. По его словам, США всячески препятствовали заключению сделки по закупке Индией российских ЗРС С-400 «Триумф».