Путин: Россия продолжит сотрудничество с Индией в военной сфере

Президент России Владимир Путин заявил на переговорах с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели, что Москва намерена и дальше взаимодействовать с Индией в сфере военно-технического сотрудничества, в том числе проводить совместные учения, сообщает РИА Новости.

Мы продолжаем развивать отношения и на международной арене, и в военной сфере. Мы проводим совместные военные учения и на территории Индии, и на территории России. Мы благодарны Вам за понимание к этой составляющей нашей работы. Намерены и дальше работать по этому направлению, — сказал Путин.

Президент России также отметил, что его беспокоит всё, что связано с угрозой терроризма и распространения наркотиков в мире. В этой связи его не может не тревожить ситуация в Афганистане

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российско-индийские отношения носят характер привилегированного стратегического партнёрства. По его словам, США всячески препятствовали заключению сделки по закупке Индией российских ЗРС С-400 «Триумф».

Нью-Дели доказал, что Индия является независимой страной и будет самостоятельно принимать решения, у кого закупать вооружения, подчеркнул Лавров. Он добавил, что договор по закупке С-400 имеет важное практическое значение для обеспечения обороноспособности Индии.