Лавров: попытки США помешать сделке России и Индии по С-400 потерпели крах

США всячески препятствовали заключению сделки по закупке Индией российских комплексов ЗРС С-400 «Тиумф» (концерн «Алмаз-Антей»), но Нью-Дели доказал, что Индия является независимой страной и будет самостоятельно принимать решение, у кого закупать вооружения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, договор а по закупке С-400 имеет важное практическое значение для обеспечения обороноспособности Индии, сообщает РИА Новости.

Сделка реализуется. Мы видели попытки США подорвать это сотрудничество и заставить Индию выполнять приказы Вашингтона и то, как США видят развитие региона. Но наши индийские друзья твёрдо заявили и чётко объяснили, что они являются суверенной страной и они сами будут решать, чьи вооружения покупать и каких выбирать партнёров, — сказал Лавров журналистам по итогам переговоров в Нью-Дели.

Политик добавил, что российско-индийские отношения носят характер привилегированного стратегического партнёрства.

Ранее сообщалось о подписании нескольких соглашений, контрактов и протоколов о военном сотрудничестве между Россией и Индией. Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу назвал взаимодействие в военной сфере ключевым направлением сотрудничества с Индией. Он также сообщил о тесных контактах по военной линии в многосторонних форматах, в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Совещания министров обороны стран — членов АСЕАН и диалоговых партнёров («СМОА плюс»). Глава Минобороны РФ назвал уровень доверия между странами беспрецедентным и выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества.

6 декабря в Индии проходит заседание межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству, а также переговоры глав МИД и Минобороны в формате «2 + 2». На этот же день назначена встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По итогам ожидается подписание пакета из 10 соглашений в самых разных областях.