Индия и Россия подписали ряд оборонных контрактов

Россия и Индия подписали несколько соглашений, контрактов и протоколов о военном сотрудничестве в ходе заседания российско-индийской межправительственной комиссии в Нью-Дели, написал глава Минобороны Индии Раджнатху Сингх в Twitter-аккаунте. Накануне глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу назвал взаимодействие в оборонной сфере ключевым направлением сотрудничества с Индией и заявил, что оно активно развивается, несмотря на пандемию.

Мы надеемся, что наше сотрудничество принесёт мир, процветание и стабильность всему региону. Рад, что был подписан ряд соглашений, контрактов, протоколов, касающихся стрелкового оружия и военного сотрудничества, — отметил Сингх.

В свою очередь глава Минобороны РФ указал на укрепление взаимодействия генеральных штабов и видов вооружённых сил, а также на расширение обмена военными делегациями и работу в области военного образования. По словам Шойгу, особую роль в этом взаимодействии играют совместные учения, передаёт ТАСС.

Учения серии «Индра» и участие в Армейских международных играх — наглядный пример боевого слаживания и содружества армий России и Индии, — сказал Шойгу.

Он также сообщил о тесных контактах по военной линии в многосторонних форматах, в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Совещания министров обороны стран — членов АСЕАН и диалоговых партнёров («СМОА плюс»). Глава Минобороны РФ назвал уровень доверия между странами беспрецедентным и выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества.

6 декабря в Индии проходит заседание межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству, а также переговоры глав МИД и Минобороны в формате «2 + 2». На этот же день назначена встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По итогам ожидается подписание пакета из 10 соглашений в самых разных областях.