Российским дипломатам не выдали визы США для участия в мероприятиях ООН

Представитель МИД России Мария Захарова подтвердила информацию о том, что нескольким дипломатам из РФ отказали в выдаче виз США для участия в мероприятиях по линии ООН, сообщает ТАСС. Ранее данную информацию предоставил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.

Информацию подтверждаем, — сказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Захарова заявила, что по итогам саммита президентов России и США внешнеполитическое ведомство получит поручения для реализации задач, которые обсудили Владимир Путин и Джо Байден. Как отмечается, тема обнуления ограничений работы российской и американской дипмиссий стоит на повестке дня.

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли в онлайн-формате 7 декабря. Стороны обсуждали эскалацию ситуации вокруг Украины, вопросы кибербезопасности и региональные вопросы, в частности Иран.

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Путин предложил своему американскому коллеге обнулить все ограничения на функционирование дипмиссий. По словам президента, это могло бы послужить нормализации также других аспектов двусторонних отношений. Байден с пониманием кивал и соглашался с необходимостью решить данный вопрос.