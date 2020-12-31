Российские спасатели помогли восстановить более 250 объектов в Карабахе

https://static.news.ru/photo/dea036e4-4c36-11eb-9978-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Сотрудники МЧС России помогли МВД и Министерству градостроения Нагорного Карабаха восстановить свыше 250 разрушенных объектов.

Большинство из них — частные дома. Кроме того, восстановлены два административных здания, два социально значимых объекта, один объект инфраструктуры и один многоквартирный дом.

В процессе восстановления находятся ещё более 200 объектов, в числе которых 15 многоквартирных домов и более 180 частных, рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС.

В ведомстве добавили, что в общей сложности в регионе повреждены более 2,6 тысячи объектов. Их восстановлением занимаются 85 строительных организаций.

В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Как ранее писал NEWS.ru, мониторинг обстановки в Карабахе осуществляется миротворцами круглосуточно. Нарушений режима перемирия они не фиксируют. С момента прекращения боевых действий, в Карабах вернулись более 46 тысяч беженцев.