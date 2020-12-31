Российские спасатели помогли восстановить более 250 объектов в Карабахе

Сотрудники МЧС России помогли МВД и Министерству градостроения Нагорного Карабаха восстановить свыше 250 разрушенных объектов.
Большинство из них — частные дома. Кроме того, восстановлены два административных здания, два социально значимых объекта, один объект инфраструктуры и один многоквартирный дом.
В процессе восстановления находятся ещё более 200 объектов, в числе которых 15 многоквартирных домов и более 180 частных,
В ведомстве добавили, что в общей сложности в регионе повреждены более 2,6 тысячи объектов. Их восстановлением занимаются 85 строительных организаций.
В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.
Как ранее писал NEWS.ru, мониторинг обстановки в Карабахе осуществляется миротворцами круглосуточно. Нарушений режима перемирия они не фиксируют. С момента прекращения боевых действий, в Карабах вернулись более 46 тысяч беженцев.