Российские моряки спасли панамское судно от пиратов

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Контейнеровоз под флагом Панамы спасли от пиратов в Гвинейском заливе моряки российского Северного флота. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

По данным Минобороны, инцидент произошёл 25 октября. Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» предотвратил захват пиратами гражданского судна в Гвинейском заливе Атлантического океана.

Сигнал бедствия подал контейнеровоз «Люция», шедший из Того в Камерун. Сообщалось, что неизвестные вооружённые люди на быстроходной лодке пытались захватить судно. После подачи сигнала экипаж контейнеровоза, согласно инструкции, укрылся в машинном отделении.

Получив сигнал, с борта российского корабля поднялся вертолёт Ка-27ПС с подразделением морской пехоты. Он направился в район происшествия. При появлении вертолёта пираты покинули судно и на полной скорости направились к берегу на лодке.

Вертолёт высадил на палубу контейнеровоза группу антитеррора, которая освободила экипаж и провела досмотр судна.

Ранее стало известно, что военные опасаются угона космических кораблей террористами.