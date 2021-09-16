Пираты на орбите: военные опасаются угона космических кораблей террористами

Радость по поводу нового рекорда по числу одновременно находящихся в космическом пространстве людей — 14 человек, — установленного в четверг после успешного выхода на околоземную орбиту американской капсулы Crew Dragon, может быть омрачена предупреждениями о том, что растущая доступность ближнего космоса может привлекать не только туристов.

В четверг удовольствие наблюдать Землю из космоса получили американцы, китайцы, россияне, француз и японец. Однако, предупреждает глава британского космического агентства Харви Смит, попасть на орбиту кое-кто может пожелать не для того, чтобы любоваться космическими красотами.

По его словам, всё более доступные космические технологии могут соблазнить террористов использовать космические корабли примерно в той же манере, в какой ровно 20 лет назад фанатики использовали гражданские авиалайнеры, когда атаковали Нью-Йорк и Вашингтон.

Мы все были свидетелями того что произошло, когда воздушное пространство стало общедоступным — террористы превратили лайнеры в оружие. Если подобная тенденция повторится в космосе, не должны ли мы ожидать аналогичного инцидента? И готовы ли мы к подобному шоку? — заявил он на открывшейся на этой неделе в Лондоне конференции по оборонным проблемам DSEI-2021.

Inspiration4 Photos/flickr.com

Вице-маршал авиации тревожится из-за того, что десятикратное снижение стоимости вывода ракет на орбиту (или суборбитальную траекторию) делает доступнее такие запуски для стран, научных учреждений, частных фирм, которые ранее не могли себе этого позволить. Хотя, с одной стороны, это неимоверно ускоряет и удешевляет научные исследования и коммерческое использование космоса, одновременно у этой медали есть и оборотная сторона, беспокоится британский военно-космический руководитель.

За последние десять лет стоимость вывода на орбиту полезной нагрузки весом в один килограмм упала с $20 тысяч до $2000. К концу нынешнего десятилетия вывести груз на орбиту станет дешевле, чем сегодня стоит отправить его через DHL — $2 за килограмм.

Создание в Великобритании ранее в этом году космического командования является частью приготовлений этой страны к отражению возможных угроз «с обратной стороны неба».

Однако усилий лишь одной страны для предотвращения попадания в космос террористов мало — для этого нужны международные усилия, сравнимые с усилиями по нераспространению ядерного оружия. Существующие же на сегодня международные космические законы и правила, установленные решениями ООН, совершенно не приспособлены к новым реалиям, огорчается Харви Смит.

Falcon 9 и Dragon spacex/instagram.com

Существующих правил регулирования «всего, что летает», вполне достаточно для того, чтобы законопослушные участники космической деятельности могли работать, уверяет NEWS.ru юрист Олег Аксаментов.

Не следует изобретать заново правила, которые уже действуют как на национальном, так и на международном уровне. Эти правила чётко регулируют использование воздушного пространства и обязательны как для государственных, так и коммерческих и частных воздушных судов. И космическая ракета, хотя воздушным судном формально не является, до момента выхода из стратосферы подчиняется поэтому тем же правилам. Олег Аксаментов директор Института воздушного и космического права директор Института воздушного и космического права

Это означает, уточняет юрист, что для запуска космического аппарата, даже если его построили умельцы в своем гараже, требуются те же самые разрешения органов управления воздушным движением, что при полёте на одномоторном самолёте или мотодельтаплане.

Даже при запуске модели ракеты в каком-нибудь школьном кружке «руководители полётов» обязаны понимать, насколько их конструкция ещё является игрушкой, а насколько — масштабной моделью реального аппарата (в конце концов, указывает Аксаментов, полноразмерная болванка — это тоже модель в масштабе 1:1).

Но всё это касается только законопослушных участников космической деятельности, к которым террористы не относятся по определению.

Можно представить гипотетическую ситуацию, когда террористы, монтирующие в каком-нибудь гараже боевую крылатую ракету, представят это как кружок ракетомоделирования. Поэтому я бы особо не рассчитывал на то, что какие бы новые национальные или международные правила ни принимались, они остановят злоумышленников, — полагает эксперт.

Starship spacex/instagram.com

Эксперты указывают, что ракетомоделирование включает изготовление горючих смесей для снаряжения ракетных двигателей; изготовление ракетных двигателей на твёрдом и жидком топливе; проведение испытаний работы ракетных двигателей; изготовление корпусов ракет, предназначенных для полётов; запуски моделей ракет с помощью самостоятельно изготовленных и снаряжённых двигателей, с полезным грузом на борту и с системой безопасного приземления.

Грань между моделированием и созданием реально работающих образцов здесь весьма размытая, подтвердил NEWS.ru и санкт-петербургский ракетомоделист со стажем Сергей Гарезин.

На сегодня строительство космических ракет — во всяком случае, в России, — законодательно не регулируется. Нет чётко установленной границы, с какого масштаба и с какой дальности полёта модель перестает быть игрушкой и превращается в пусть миниатюрное, но боевое оружие. Сергей Гарезин руководитель лаборатории ракетно-космического моделирования «Метеор» в Северо-Западной организации Федерации космонавтики руководитель лаборатории ракетно-космического моделирования «Метеор» в Северо-Западной организации Федерации космонавтики

А вот военный политолог Александр Михайлов, напротив, в разговоре с NEWS.ru называет опасения британского военачальника «полным бредом».

Использовать космическую технику в качестве оружия террористы смогут лишь в одном случае — если организаторы космического запуска состоят с ними в сговоре. Потому что «угнать» космический аппарат аналогично тому, как угоняют самолёты, невозможно по сугубо технологическим причинам. Александр Михайлов глава Бюро военно-политического анализа глава Бюро военно-политического анализа

Как поясняет эксперт, космические аппараты движутся по заранее просчитанным траекториям, и любое волюнтаристское вмешательство в заранее рассчитанные орбиты приведёт к катастрофе — корабль либо сгорит в атмосфере, либо напротив, уйдёт от Земли без шанса вернуться.

nasa.gov

Не верит он и в возможность того, что какие-то доморощенные ракетостроители смогут в обозримом будущем строить ракетную технику с помощью подручных средств.

Россия продаёт двигатели РД-180 в США, потому что даже эта сверхдержава не может самостоятельно запустить производство такой техники. Не надо путать космические ракеты с палестинскими «Кассамами», которые летят на несколько километров. Опасения британского маршала — это полный бред, — резюмирует Михайлов.

Пока же военных и политиков больше тревожит не гипотетический захват космических кораблей террористами, а действия государств, которые стремятся милитаризировать космическое пространство.

Россия взяла на себя обязательство, что не станет первой страной, размещающей вооружения в космическом пространстве. Однако США назвали Россию и Китай потенциальной «угрозой» в космосе.