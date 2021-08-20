США назвали Россию потенциальной «угрозой» в космосе

США признали для себя Россию и Китай потенциальной «угрозой» в космосе. Об этом говорится в докладе о милитаризации космоса, подготовленном Исследовательской службой конгресса страны, сообщает RT.

В документе говорится , что космос больше не является безопасной сферой для спутников США и превосходство американских военных в этой области уже нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Авторы исследования настаивают на том, что Россия и Китай разрабатывают и тестируют «многочисленные противокосмические технологии», которые являются потенциальной угрозой для космических систем США.

Противники, такие как Китай и Россия, изучили концепции ведения войны и сосредоточились на космических системах как особенной уязвимости США, — отмечается в докладе.

По мнению американских специалистов, российские противокосмические системы состоят из киберсредств, средств кинетического физического и некинетического физического и электронного воздействия.

Средства некинетического физического действия могут включать в себя лазеры, высокомощное микроволновое оружие и ядерное оружие, детонируемое в космосе и создающее электромагнитный импульс, — поясняет Исследовательская служба.

По итогу доклада американские аналитики советуют конгрессу изучить, какие ответные меры может принять Вашингтон, если противники совершат атаку на спутники США или их партнёров, а также выяснить, кто в США отвечает за «охрану правопорядка» в космосе. Также конгрессменов призвали ответить на вопрос, насколько действенны международные нормы регулирования действий в космическом пространстве в плане обеспечения защиты американских военных, а также коммерческих космических систем.

Ранее глава Министерства иностранных дел Китая, член Госсовета КНР Ван И заявил, что необходимо как можно скорее начать переговоры по разработке соглашения о предотвращении гонки вооружений в космосе. В то же время глава американского космического агентства NASA Билл Нельсон надеется, что США и России удастся сохранить рабочие отношения в дальнейшем.