Рябков заявил об угрозе миру в случае размещения США оружия в космосе

США будут нести ответственность за тяжкие последствия для международной безопасности, если первыми разместят оружие в космосе. Вашингтон и некоторые его союзники взяли курс на подтачивание широкой международной поддержки разумных и логичных инициатив по безопасности в космосе. Это попытка «сузить» влияние России на международной арене. При этом РФ и КНР выступают за то, чтобы политико-дипломатическим путём не допустить гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью «Коммерсанту».

Если США станут первой страной, сделавшей это, ответственность за сугубо дестабилизирующие тяжёлые последствия для международной безопасности и стратегической стабильности неоспоримо ляжет на Вашингтон, — отметил он.

По словам Рябкова, пока оружия в космосе нет. Россия взяла на себя обязательство, что не станет первой страной, размещающей вооружения в космическом пространстве.

Замглавы МИД подчеркнул, что по поводу конкретных планов военных США можно будет высказываться, когда станет ясно, что за ними стоит. Рябков добавил, что нужно заниматься поиском решений, для этого есть профильные площадки. Это и Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях в Вене, и Первый комитет Генассамблеи Всемирной организации.

Ранее США назвали Россию и Китай потенциальной «угрозой» в космосе. Об этом говорится в докладе о милитаризации космоса, подготовленном Исследовательской службой конгресса страны. В документе отмечается, что космос больше не является безопасной сферой для спутников США и превосходство американских военных в этой области уже нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Авторы исследования настаивают на том, что Россия и Китай разрабатывают и тестируют «многочисленные противокосмические технологии», которые являются потенциальной угрозой для космических систем Соединённых Штатов.