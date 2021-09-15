Crew Dragon стартовал во Флориде с непрофессиональным экипажем на борту

С космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета-носитель Falcon 9. Она выводит на орбиту корабль Crew Dragon с первым в истории космонавтики полностью непрофессиональным экипажем. Трансляция запуска ведётся на сайте компании SpaceX.
Ракета
Корабль должен провести на околоземной орбите три дня. За это время космонавты проведут в невесомости ряд научных экспериментов.
Как сообщалось ранее, миссия Inspiration4 является благотворительной и направлена на сбор средств для больницы St. Jude Children's Research Hospital, специализирующейся на детских онкологических заболеваниях.