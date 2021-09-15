Crew Dragon стартовал во Флориде с непрофессиональным экипажем на борту

С космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида стартовала ракета-носитель Falcon 9. Она выводит на орбиту корабль Crew Dragon с первым в истории космонавтики полностью непрофессиональным экипажем. Трансляция запуска ведётся на сайте компании SpaceX.

Ракета стартовала в 20:03 15 сентября по местному времени (03:03 16 сентября мск). На борту корабля находятся четыре космических туриста: командир экипажа и спонсор полёта предприниматель Джаред Исаакман, исследователь Сиан Проектор, медик Хейли Арсено и ветеран ВВС США, выступающий в качестве бортинженера, Кристофер Семброски.

Корабль должен провести на околоземной орбите три дня. За это время космонавты проведут в невесомости ряд научных экспериментов.

Как сообщалось ранее, миссия Inspiration4 является благотворительной и направлена на сбор средств для больницы St. Jude Children's Research Hospital, специализирующейся на детских онкологических заболеваниях.