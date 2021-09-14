Первый в истории непрофессиональный экипаж полетит в космос на Crew Dragon

В среду, 15 сентября, в космический полёт на корабле Crew Dragon отправится первый в истории полностью непрофессиональный экипаж. Трансляцию полёта благотворительной миссии Inspiration 4 будет вести компания SpaceX. Об этом сообщает РИА Новости.

Запуск корабля с мыса Канаверал на ракете-носителе Falcon 9 запланирован на 20:02 по времени Восточного побережья США (03:02 16 сентября по Москве).

Экипаж корабля состоит из бизнесмена Джареда Исаакмана, иследовательницы Сиан Прокто, медика Хейли Арсенокс и ветерана ВВС США Кристофера Семброски. О планах запуска коммерческой непрофессиональной космической миссии в SpaceX сообщили в начале февраля.

Миссия Inspiration4 является благотоврительной, она направлена на сбор средств для больницы St. Jude Children's Research Hospital, специализирующейся на детских онкологических заболеваниях. Одной из членов экипажа, 29-летней Хейли Арсенокс, в 10-летнем возрасте диагностировали остеосаркому левой ноги. В результате она прошла 12 курсов химотерапии, ей удалили коленную и часть бедренной кости. Её место в экипаже носит условное название «Надежда». Другие места получили названия «Лидерство», «Великодушие» и «Процветание».

Кресло «Лидерство» займёт Джаред Исаакман, разработчик платёжной системы Shift4 Payments. Будучи увлечённым лётчиком, он инициировал данный благотворительный космический проект и оплатил места других членов экипажа. По итоам миссии он надеется собрать для медицинского учреждения $200 млн.

Место «Процветание» осталось за второй женщиной в экипаже — исследовательницей Ниас Проктор. В 2009 году она пыталась пройти отбор для космических полётов в рамках НАСА, но претерпела неудачу. В 2017 году она сотрудничала с программой по имитации полёта на Марс.

Ветеран ВВС и сотрудник компании Lockheed Martin Кристофер Семброски выступит в роли бортинженера и займёт кресло «Великодушие».

В рамках миссии корабль будет находиться на околоземной орбите в течение трёх дней, после чего приводится у побережья Флориды в Атлантическом океане.

За это время члены эспедиции проведут ряд экспериментов.

Ранее сообщалось о том, что пандемия коронавируса негативно отразилась на космической отрасли США. Резкий рост заболеваемости в стране поставил под угрозу запуски ракет.