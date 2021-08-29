Рост заболеваемости COVID поставил под угрозу космическую программу США

Пандемия коронавируса негативно отразилась на космической отрасли США. Резкий рост заболеваемости в стране поставил под угрозу запуски ракет. Об этом сообщает Bloomberg.

В связи с летним всплеском COVID-19 в США увеличилось потребление жидкого кислорода, который применяется в аппаратах искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Наращивание его поставок в американские больницы привело к нехватке топлива, которое необходимо для космической отрасли. По этой причине NASA уже отложило запуск очередного спутника для наблюдения за Землёй, который был запланирован на сентябрь.

Руководство SpaceX рассматривает возможности приобретения жидкого кислорода у организаций, располагающих его запасами. Основатель компании Илон Маск назвал ситуацию с кислородным топливом «рисковой», но при этом добавил, что она не является «ограничивающим фактором» для космических запусков.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране станет хуже, а затем, в более отдалённые сроки, нормализуется. Он отметил, что в настоящее время американское общество сталкивается с «пандемией непривитых».