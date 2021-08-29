Рост заболеваемости COVID поставил под угрозу космическую программу США

Пандемия коронавируса негативно отразилась на космической отрасли США. Резкий рост заболеваемости в стране поставил под угрозу запуски ракет. Об этом сообщает Bloomberg.
В связи с летним всплеском COVID-19 в США увеличилось потребление жидкого кислорода, который применяется в аппаратах искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Наращивание его поставок в американские больницы привело к нехватке топлива, которое необходимо для космической отрасли. По этой причине NASA уже
Руководство SpaceX рассматривает возможности приобретения жидкого кислорода у организаций, располагающих его запасами. Основатель компании Илон Маск назвал ситуацию с кислородным топливом «рисковой», но при этом добавил, что она не является «ограничивающим фактором» для космических запусков.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране станет хуже, а затем, в более отдалённые сроки, нормализуется. Он отметил, что в настоящее время американское общество сталкивается с «пандемией непривитых».