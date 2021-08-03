Байден предсказал ухудшение ситуации с коронавирусом в США

В ближайшее время ситуация с коронавирусом в США станет хуже, после чего она вновь нормализуется. Об этом заявил президент страны Джо Байден в ходе своего выступления в Белом доме. Слова Байдена приводит РИА Новости.

Глава государства отметил , что предупреждения о росте количества заболевших относятся к началу будущей недели. В более отдалённые сроки всё должно нормализоваться.

Это в целом трагедия, которую можно было предотвратить, ситуация ухудшится, прежде чем стать лучше, — сказал Байден.

По его словам. в настоящее время общество сталкивается с «пандемией непривитых».

Ранее мэр Нью-Йорка сообщил, что документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса, начнут требовать в мегаполисе при входе в рестораны или тренажёрные залы.

В свою очередь официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что правительство США не имеет планов по выдаче гражданам COVID-паспортов на федеральном уровне.