Росгвардия обнаружила нацистскую литературу в харьковской школе

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Силовики Росгвардии обнаружили в одной из школ Харьковской области учебники, пропагандирующие нацистскую идеологию, передаёт ТАСС. Также учащимся 10-х классов преподавалась дисциплина «Защита Отечества», в которой основной упор делается на то, что Россия является врагом, агрессором и оккупантом для Украины и западных стран. В ходе занятий школьникам прививали идею ненависти и вражды по отношению к россиянам.

В средней общеобразовательной школе в Харьковской области военнослужащие Росгвардии обнаружили учебную литературу для учащихся старших классов, пропагандирующую идеи нацизма. Пособия созданы на основе документов ВСУ, устава сухопутных войск США, методических материалов НАТО по ведению боевых действий, — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе общения с работниками космической отрасли на космодроме Восточный заявил, что Украину на протяжении долгого времени превращали в антироссийский плацдарм и выращивали в Киеве «неонацистскую поросль». По словам главы государства, по этой причине столкновение с Москвой было неизбежно, «это был вопрос времени».

Политолог Яков Кедми считает, что Европа не будет бороться с национализмом на Украине, так как это отличная площадка для зарождения русофобии. Он напомнил, что Европа сама породила нацизм и фашизм ещё в прошлом веке