Участников коллектива ужаснули новости о лесных пожарах, которые охватили миллионы акров по всей Австралии. Они призывают людей последовать их примеру.

Последовавшие за этим разрушительные последствия для всех жителей, животных, окружающей среды и невероятной природы Австралии поистине душераздирающи. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам и сделайте всё возможное, чтобы помочь, поскольку мы вместе с нашим фондом All Within My Hands обещаем 750 000 долларов NSW Rural Fire Service и the Country Fire Authority, — цитирует сообщение рок-группы радио Sputnik.