https://static.news.ru/photo/c4e3cf9e-320c-11ea-8d5e-fa163e074e61_660.jpg Джеймс Хэтфилд Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Музыкальная группа Metallica планирует пожертвовать гонорар от своих концертов на борьбу с лесными пожарами в Австралии.

Участников коллектива ужаснули новости о лесных пожарах, которые охватили миллионы акров по всей Австралии. Они призывают людей последовать их примеру.

Последовавшие за этим разрушительные последствия для всех жителей, животных, окружающей среды и невероятной природы Австралии поистине душераздирающи. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам и сделайте всё возможное, чтобы помочь, поскольку мы вместе с нашим фондом All Within My Hands обещаем 750 000 долларов NSW Rural Fire Service и the Country Fire Authority, — цитирует сообщение рок-группы радио Sputnik.

На сегодняшний день число погибших от пожаров в Австралии превысило уже 25 человек. Катастрофа уничтожила почти треть коал в Новом Южном Уэльсе.

Ранее NEWS.ru писал, что на борьбу с лесными пожарами перечислили средства российская теннисистка Мария Шарапова, австралийский актёр Крис Хемсворт, Рассел Кроу и Николь Кидман.