Римас Туминас уволился из театра Вахтангова

Римас Туминас / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссёр Римас Туминас уходит из театра им. Вахтанова, говорится на сайте учреждения. С 1 мая Туминас по состоянию здоровья был в отпуске в Литве. Он возглавлял театр с 2007 года. Туминас покинул пост худрука театра 25 февраля 2022 года.

С 6 мая 2022 года Римас Туминас прекращает свою деятельность в театре имени Евгения Вахтангова, — говорится в сообщении.

Его обязанности будет исполнять Кирилл Крок. Театр продолжит работать в обычном режиме в соответствии в репертуаром и планом гастролей.

Туминас — обладатель Госпремии РФ и четырёхкратный лауреат «Золотой маски». В театре Вахтангова он поставил более 10 спектаклей.

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