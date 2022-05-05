Константин Райкин избран врио ректора ВШСИ

Константин Райкин / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Константин Райкин назначен временно исполняющим обязанности ректора ВШСИ. Студенческий совет школы сообщил, что такое решение принято по итогам общего голосования работников и обучающихся, передаёт издание «Театр».

По итогам общего голосования работников и обучающихся ВШСИ Райкин был избран временно исполняющим обязанности ректора вместо находящегося под домашним арестом Анатолия Полянкина, — говорится в сообщении.

С момента основания ВШСИ Константин Райкин был его художественным руководителем. В середине апреля ректор вуза Анатолий Полянкин уволил артиста. Студенты Школы призвали Рособрнадзор обратить внимание на эту ситуацию и «не допустить разрушения уникального образовательного учреждения».

Кроме того, обучающиеся отметили, что ранее Полянкин подписал приказ о приостановке деятельности института с 1 апреля по 1 июня 2022 года, из-за чего они не могли попасть в аудитории и продолжить обучение. По словам будущих актёров, этот перерыв не согласовывали ни с преподавательским составом, ни с попечительским и студенческим советами.

16 апреля Бабушкинский суд Москвы в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере избрал домашний арест Полянкину. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьёй о мошенничестве в особо крупном размере.