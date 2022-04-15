Ректор ВШСИ отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

Бабушкинский суд Москвы в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере избрал домашний арест ректору Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) Анатолию Полянкину. Арест аложен на срок до 3 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Александру Савельеву.

Полянкину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 мая, - сказала Савельева.

Она также добавила, что Полянкину инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьёй о мошенничестве в особо крупном размере. При этом постановление о помещении под домашний арест не вступило в силу и может быть обжаловано.

Ранее, 12 апреля, художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин сообщил, что занимаемая им должность худрука Высшей школы сценических искусств упразднена ректором этого учебного заведения, а сам он находится в процессе увольнения. Эту должность Райкин занимал с момента основания Школы, ранее она носила его имя.

В свою очередь студенты Школы отметили, что ранее Полянкин подписал приказ о приостановке деятельности института с 1 апреля по 1 июня 2022 года, из-за чего они не могли попасть в аудитории и продолжить обучение. По словам будущих актёров, этот перерыв не согласовывали ни с преподавательским составом, ни с попечительским и студенческим советами.