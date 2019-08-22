https://static.news.ru/photo/1132c846-c4b2-11e9-b43f-fa163e074e61_660.jpg Гренландия Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

США довольно дёшево хотели купить Гренландию у Дании. По крайней мере, предлагаемые ежегодные выплаты Копенгагену в 600 миллионов долларов весьма невелики ни в расчете на душу населения, ни в сравнении со ставками аренды, считают риелторы.

Так, председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева обращает внимание, что местные жители владеют преимущественным правом на получение лицензии, позволяющей разрабатывать недра. Они выдаются на человека, коренного жителя острова. В результате семья может владеть несколькими лицензиями и распоряжаться ими по своему усмотрению.

Остров очень богат. При этом количество жителей Гренландии составляет всего 60 тысяч человек. В пересчете на душу населения, выплаты, предложенные Трампом, составят около 10 тысяч долларов на человека в год, — прокомментирвоала Румянцева РИА Новости.

News.ru ранее писал, что Белый дом рассчитал сумму в $600 миллионов, исходя из ежегодных расходов Дании на содержание острова. Официальный Копенгаген ответил резким отказом на предложение американцев. Гренландия не продаётся, но открыта для сотрудничества и торговли, заявили в королевстве. После этого президент США Дональд Трамп отменил свой визит в Данию. Премьер-министр скандинавской страны Метте Фредериксен заявила, что разочарована таким поворотом событий. При этом реакция Трампа вызвала волну негодования среди датских политиков.