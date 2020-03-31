https://static.news.ru/photo/b62df33a-739d-11ea-b8cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Власти Армении ввели ограничения на передвижение граждан в связи с пандемией коронавируса нового типа.

Уточняется, что меры распространяются на всю территорию страны, устанавливается обязательная самоизоляция. Ограничения будут действовать до 12 апреля, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на оперштаб по предотвращению распространения коронавируса.

По данным на 31 марта, число заражённых в Армении достигло 532.

Как писал NEWS.ru ранее, российские регионы постепенно присоединяются к жёстким ограничительным мерам по противодействию распространению коронавируса, введённым ранее на территории Москвы и Московской области. По данным на 31 марта, соответствующие указы и распоряжения приняты более чем в половине субъектов РФ. В ряде регионов строгие ограничительные меры введены лишь для отдельной категории граждан, а самые строгие правила самоизоляции объявлены на территории Чеченской Республики.