Власти Армении ввели ограничения на передвижение граждан в связи с пандемией коронавируса нового типа.
Уточняется, что меры распространяются на всю территорию страны, устанавливается обязательная самоизоляция. Ограничения будут действовать до 12 апреля,
По данным на 31 марта, число заражённых в Армении достигло 532.
Как писал NEWS.ru ранее, российские регионы постепенно присоединяются к жёстким ограничительным мерам по противодействию распространению коронавируса, введённым ранее на территории Москвы и Московской области. По данным на 31 марта, соответствующие указы и распоряжения приняты более чем в половине субъектов РФ. В ряде регионов строгие ограничительные меры введены лишь для отдельной категории граждан, а самые строгие правила самоизоляции объявлены на территории Чеченской Республики.
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