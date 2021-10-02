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РЕН ТВ: В Сеть попали документы о вмешательстве Британии в политику России

18:37, 03 октября 2021
РЕН ТВ: В Сеть попали документы о вмешательстве Британии в политику России Фото: pixabay.com
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Из документов правительственной организации следует, что Англия финансировала пропаганду ЛГБТ в России, развитие сети блогеров, действующих в интересах Лондона. Кроме того, планировалось устанавливать прямые контакты с российскими политиками, представителями министерств, ведущих российских компаний, вузов и правозащитных организаций. Об сообщает РЕН ТВ.

Телеканал представил некие «документы британской правительственной организации Global Britain Fund», которые якобы представляют из себя отчёт о работе британского посольства в России. Плохо читаемые скриншоты неких ведомостей датированы 2018 годом. Утверждается, что из них следует, что задачами британцев на российской территории было, в частности, финансирование пропаганды ЛГБТ, развитие целой сети блогеров, которая будет продвигать интересы Лондона, установление прямых контактов с политиками, представителями министерств, ведущих российских компаний, вузов и правозащитных организаций. Также поддержка могла оказываться и некоторых российским СМИ. В материале приводятся названия «Медиазоны» и «Такие дела». Источник предоставления документов в распоряжение РЕН ТВ не называется. 

Отметим, что на сайте Дальневосточного федерального университета сообщается о Фонде «Глобальная Британия», который в 2017 году выделял гранты на проведение двусторонних российско-британских проектов. В частности, программа предоставляла финансирование проектам, поддерживающим те виды деятельности, которые «напрямую связаны с целями и приоритетными задачами посольства и консульских представительств Великобритании в России». Среди них: права человека и демократия, климатическая безопасность, экономические реформы и торговая политика, наука и инновации и другие.

Ранее Великобритания пригрозила ответными мерами странам, со стороны которых осуществляются кибератаки на компьютерные системы страны. Об этом заявил министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес, сообщает The Telegraph.

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