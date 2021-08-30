В МИД РФ допустили введение асимметричных мер в ответ на санкции Британии

Директор Второго Европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев допустил, что ответные меры России на введённые санкции Великобритании в отношении сотрудников ФСБ будут асимметричными, но адекватными. Об этом сообщает ТАСС.

Это совершенно надуманный шаг, не имеющий под собой никаких оснований. Реакция с нашей стороны последует, какой она будет, это уже другой вопрос, она может быть асимметричной, но всегда адекватной, — заявил Беляев.

В августе 2020 года самолёт с российским оппозиционером Алексеем Навальным экстренно приземлился в аэропорту Омска из-за того, что ему стало плохо. Российские врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, однако немецкие доктора заявили, что Навального отравили веществом из группы «Новичок», при этом не предъявив весомых доказательств. По этому поводу власти Великобритании 20 августа ввели санкции против семи сотрудников российской ФСБ, которых Лондон считает причастными к инциденту с Навальным.

Ранее Россия уже грозилась ввести ответные санкции против Великобритании за принятые ей ограничительные меры в отношении «Северного потока — 2»