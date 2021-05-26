Захарова пригрозила ответом за санкции против «Северного потока — 2»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планируемые Великобританией санкции против «Северного потока — 2» в связи с инцидентом с Ryanair получат жёсткий соразмерный ответ, передаёт РИА Новости.
Все эти нападки на нынешнем этапе заглушают голоса политиков, выступавших за прагматичный диалог с Москвой. Вновь хотелось бы напомнить: любые недружественные действия, направленные против России, неминуемо получают и получат жёсткий соразмерный ответ. При этом вся ответственность за последствия для двусторонних связей будет целиком лежать на инициаторах конфронтации, — сообщила Захарова.
По её словам, внешняя политика Лондона в последние десятилетия перестала быть рациональной и «оказалась заложницей одержимых русофобией ставленников британского политического истеблишмента».
Ранее правительство Великобритании не исключило введение санкций против «Северного потока — 2» из-за принудительной посадки самолёта Ryanair в Минске и задержания находившегося на его борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. О такой возможности заявил глава МИД Британии Доминик Рааб в палате общин британского парламента. Он поддержал предложение главы комитета по иностранным делам палаты общин Тома Тугендхата о введении санкций против «Северного потока — 2» и газопровода Ямал — Европа, который является источником финансирования для белорусского правительства, так как проходит через территорию республики.