Захарова пригрозила ответом за санкции против «Северного потока — 2»

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Мария Кузнецова NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Заместитель министра энергетики Евгений Грабчак заявил, что запрет импорта электроэнергии из России, который был принят на Украине, не скажется на функционировании энергосистемы страны. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что данное решение не отразится на работе даже в случае прекращения коммерческих поставок. Прекращение Украиной импорта электроэнергии из России никак не отразится на функционировании российской энергосистемы, — произнёс...