«Северному потоку — 2» пригрозили санкциями из-за истории с Ryanair

https://static.news.ru/photo/eae6dd12-bcad-11eb-a604-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Правительство Великобритании не исключило введение санкций против «Северного потока — 2» из-за принудительной посадки самолёта Ryanair в Минске и задержания находившегося на его борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. О такой возможности заявил глава МИД Британии Доминик Рааб в палате общин британского парламента, сообщается на сайте законодательного органа.

Правительство Великобритании рассмотрит этот вопрос, мы проконсультируемся с нашими партнёрами, чтобы понять, на какие дальнейшие шаги они также готовы пойти, — заявил Рааб.

Таким образом он ответил на предложение главы комитета по иностранным делам палаты общин Тома Тугендхата о введении санкций против «Северного потока — 2» и газопровода Ямал — Европа, который, по его словам, является источником финансирования для белорусского правительства, так как проходит через территорию республики.

Рааб подтвердил, что инцидент с самолётом Rayanair не мог произойти без «как минимум молчаливого согласия Москвы».

23 мая лайнер Ryanair экстренно приземлился в аэропорту Минска. Он летел из Афин в Вильнюс. Это произошло из-за сообщений о минировании, которое не подтвердилось. На борту находился бывший главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан. В Белоруссии блогера внесли в список экстремистов. Его канал активно освещал протестные акции в стране, которые прошли после победы Александра Лукашенко на выборах.

Вместе с Протасевичем была задержана россиянка София Сапега. Утверждается, что она является девушкой блогера. Она находится в изоляторе временного содержания на улице Окрестина в Минске. Российское посольство уведомили о её задержании, к ней запрошен консульский доступ.