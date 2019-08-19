https://static.news.ru/photo/53de681e-c27b-11e9-b8ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот youtube.com/Rumble Viral

Видео встречи отца и дочери-подростка, которые не виделись больше года, растрогало пользователей Сети. Мужчина решил сделать ребёнку сюрприз и внезапно заглянул на её тренировку по волейболу.

Кто-то заснял этот трогательный момент и выложил ролик на YouTube. Пользователи Интернета не менее эмоционально отреагировали на него в комментариях, пишет « Ридус »:

Так мило! Она определенно папина дочка.

Я так счастлив за нее и за него. Ничто не сравнится с возвращением домой.

Это так прекрасно, я плакала. Люблю счастливые моменты.