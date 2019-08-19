Фото: скриншот youtube.com/Rumble Viral

Видео встречи отца и дочери-подростка, которые не виделись больше года, растрогало пользователей Сети. Мужчина решил сделать ребёнку сюрприз и внезапно заглянул на её тренировку по волейболу.

Кто-то заснял этот трогательный момент и выложил ролик на YouTube. Пользователи Интернета не менее эмоционально отреагировали на него в комментариях, пишет «Ридус»:

Так мило! Она определенно папина дочка.
Я так счастлив за нее и за него. Ничто не сравнится с возвращением домой.
Это так прекрасно, я плакала. Люблю счастливые моменты.

Ранее режиссёр Константин Богомолов впервые открыто заявил о своих чувствах к телеведущей Ксении Собчак. Трогательное признание в любви он опубликовал в своём Instagram. Свой пост он сопроводил романтичным видеороликом. На кадрах счастливая Собчак кружится в бело-розовом платье в пол. Поклонники пришли в восторг от столь нежного проявления чувств, писал News.ru.

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