Видео встречи отца и дочери-подростка, которые не виделись больше года, растрогало пользователей Сети. Мужчина решил сделать ребёнку сюрприз и внезапно заглянул на её тренировку по волейболу.
Кто-то заснял этот трогательный момент и выложил ролик на YouTube. Пользователи Интернета не менее эмоционально отреагировали на него в комментариях, пишет «
Так мило! Она определенно папина дочка.
Я так счастлив за нее и за него. Ничто не сравнится с возвращением домой.
Это так прекрасно, я плакала. Люблю счастливые моменты.
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