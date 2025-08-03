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03 августа 2025 в 18:12

Раскрыты последствия отказа Индии от российской нефти

Bloomberg: Индии грозят миллиардные убытки при отказе от закупок нефти из России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отказ Индии от закупок российской нефти, которого требует президент США Дональд Трамп, может обернуться для страны многомиллиардными убытками, пишет Bloomberg. Отмечается, что Нью-Дели адаптировался к переработке и экспорту топлива в третьи страны, что обеспечило ему рекордную прибыль.

Если предположить, что скидка в $5 за баррель сократится при поставках 1,8 млн баррелей в сутки, то расходы Индии на импорт могут увеличиться до $11 млрд в год. При этом убытки могут оказаться еще выше из-за роста цен на фоне сокращения поставок российской нефти. По информации агентства, российское топливо составляет до 40% от общего объема потребления нефти в стране.

Как ранее писал The Washington Post, Запад разочарован тем, что санкции не способны помешать росту российской экономики. В публикации отмечается, что Москва смогла выстоять при поддержке Индии и Китая. Экс-президент США Джо Байден виноват в том, что он не помешал сотрудничеству этих государств, говорится в статье. Отмечается, что он боялся давить на власти этих стран по вопросу закупок нефти из РФ.

Индия
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Россия
Дональд Трамп
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