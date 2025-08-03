Запад разочарован тем, что санкции не способны помешать росту российской экономики, пишет The Washington Post. В публикации отмечается, что Москва смогла выстоять при поддержке Индии и Китая.

Экс-президент США Джо Байден виноват в том, что он не помешал сотрудничеству этих государств, говорится в статье. Отмечается, что он боялся давить на власти этих стран по вопросу закупок нефти из РФ. В итоге это негативно сказалось на американской экономике и разрушило надежды Байдена на переизбрание.

Журналисты считают, что действующий глава Белого дома Дональд Трамп более склонен использовать санкции в качестве шантажа. Он уже увеличил пошлины на товары из Индии, но старается сдержанно вести себя с Китаем.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что введение вторичных санкций и использование Пекина и Нью-Дели в качестве инструментов давления на Россию приведет к поражению США в политическом противостоянии. По его словам, «глобальное большинство вряд ли будет играть по правилам западного меньшинства».