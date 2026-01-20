Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 16:23

Раскрыто, почему могло сорваться подписание плана по восстановлению Украины

Экс-нардеп Килинкаров: провал встречи в США сорвал диалог Трампа и Зеленского

Фото: Official White House/Daniel Torok
Украинская и американская стороны провалили переговоры в Соединенных Штатах, поэтому лидеры двух государств Владимир Зеленский и Дональд Трамп не стали встречаться на Всемирном экономическом форуме в Давосе и подписывать план по восстановлению Украины, предположил в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, в настоящее время отсутствует какое-либо продвижение в урегулировании украинского кризиса.

После визита трех суперпереговорщиков от Украины в Соединенные Штаты не появилось абсолютно никакой информации по итогам переговоров. Это дает основание полагать, что они ни о чем не договорились. Соответственно, никакого продвижения по мирному плану не произошло. Исходя из этого, необходимости встречаться при таких условиях Зеленскому и Трампу абсолютно нет. Именно поэтому, я думаю, встреча в Давосе и подписание плана по восстановлению Украины были отменены. И то, что информацию никакую фактически по итогам встречи украинская сторона не дала, означает, что на самом деле переговорщики приехали с нулевым результатом, — пояснил Килинкаров.

Ранее сообщалось, что подписание «плана процветания» между Зеленским и Трампом в Давосе отменили. Причиной называют ситуацию вокруг Гренландии. В Белом доме заявили, что дата встречи по Украине изначально не утверждалась, а документ все еще требует доработки.

Давос
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
