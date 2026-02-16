Раскрыта важная деталь предстоящих переговоров по Украине в Женеве

Переговоры по Украине и по Ирану пройдут в Женеве одновременно 17 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник. В переговорах с Ираном будут участвовать посредники из Омана.

Переговоры по Украине и Ирану пройдут одновременно во вторник в Женеве, 17 февраля. Переговоры с Ираном будут проходить при участии посредников из Омана, — сказал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что вопрос о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре станет одной из тем предстоящих трехсторонних переговоров по Украине в Женеве. Идея «энергетического перемирия» обсуждается на фоне продолжающихся взаимных ударов по объектам топливно-энергетического комплекса.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров РФ, США и Украины состоится в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский. Кроме того, участие в мероприятии примет глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Немецкое издание Berliner Zeitung писало, что предоставление Украине гарантий безопасности со стороны НАТО, включая размещение европейских войск, создает риск расширения конфликта. По информации журналистов, несколько тысяч солдат не смогут предотвратить возобновление боевых действий.