https://static.news.ru/photo/b1f94bf6-4f36-11ea-9abc-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.ru

Мировые расходы на оборону и вооружения в 2019 году выросли на 4%. Они превысили $1,7 трлн, сказано в докладе «Военный баланс», подготовленном экспертами Международного института стратегических исследований.

Основные лидеры по объёму таких расходов остались неизменными. На первом месте — США: страна потратила $684,6 млрд, что сопоставимо с совокупными расходами остальных стран из топ-списка и в четыре раза превышает расходы всех европейских государств. Только на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также на приобретение военного оборудования и снабжение Соединённые Штаты потратили $201 млрд, это превышает весь оборонный бюджет Китая, который с $181,1 млрд находится на втором месте, передаёт ТАСС.

Далее в перечне идут Саудовская Аравия, Россия и Индия. В первой десятке также Великобритания, Франция, Япония, Германия и Южная Корея.

Что касается России, которая с запланированными оборонными расходами в размере $21,7 млрд занимает четвёртое место, то она вышла на третье место по показателю инвестиций в оборону, отмечается в докладе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп намерен увеличить бюджетные расходы на оборону на $1,5 млрд — до $740,5 млрд.