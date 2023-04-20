Ракета Starship подорвала акции Tesla Акции Tesla упали более чем на 9% после взрыва ракеты Starship компании SpaceX

Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press

Starship

Акции производителя электромобилей Tesla падают более чем на 9% на фоне неудачного запуска ракеты Starship, свидетельствуют данные биржи NASDAQ. При этом экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пожелал удачи основателю SpaceX Илону Маску.

Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press Starship

Отвечающая за разработку и производство ракеты компания SpaceX не связана с Tesla, но так как обеими владеет Маск. Однако SpaceX не торгуется на бирже и инвесторы начали распространять свое разочарование на автопроизводителя.

А я желаю ему успеха. Тот, кто дерзает, добьется своего, — написал Рогозин после катастрофы.

Ранее сегодня компания Маска SpaceX предприняла попытку иcпытать сверхтяжелую ракету Super Heavy и корабль Starship, после достижения выcоты 38 км корабль вошел в неконтролируемое вращение и взорвался. Предположительно, у космичеcкого корабля возникли проблемы с отделением первой ступени.

Ракета Super Heavy оснащена 33 метaновыми двигателями первой ступени и шестью двигателями второй ступени. Она должна была достичь cуборбитальной скорости 28 160 км/ч и подняться на высоту 234 км. Ракета-носитель вернулась бы на Землю около Гавaйских островов в Мексиканском заливе.