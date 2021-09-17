Глава Таджикистана предупредил об опасности повторения трагедии 11 сентября

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон рассказал, что существует опасность совершения новых терактов, сопоставимых с трагедией 11 сентября. Бездействие международного сообщества в вопросе Афганистана, по его словам, может ускорить этот процесс, сообщает Sputnik.

Нейтралитет международного сообщества по отношению к нынешней ситуации в Афганистане может привести не только к длительной гражданской войне в этой стране, но и к трагическим событиям масштабов, сопоставимых с терактами 2001 года, — указал он.

Таджикский лидер заявил, что реальное положение дел в Афганистане гораздо хуже, чем эту ситуацию преподносят в СМИ.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о поспешности вывода войск коалции во главе США с афганской территории. По его словам, дальнейший захват власти движением «Талибан» (организация запрещена на территории России) и гуманитарный кризис спровоцирован недальновидной политикой Запада.